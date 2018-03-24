Жительнице Асбеста, травившей детей крысиным ядом, оставили прежний приговор

19:16 | 27.03.2018

Суд не изменит приговор, вынесенный жительнице Асбеста Елене Кордюковой, которая отравила своих детей крысиным ядом. Её адвокаты пытались обжаловать решение Ленинского районного суда и добиться для неё оправдательного приговора, но им это не удалось, сообщает Свердловский областной суд.



Женщину признали виновной в убийстве двоих своих детей и покушении на убийство третьего ребёнка в декабре прошлого года. Ей назначили 18 лет и 6 месяцев колонии общего режима.



В пресс-службе облсуда дали следующие комментарии: «Свердловский областной суд, изучив материалы дела и доводы сторон, исключил из числа доказательств, подтверждающих вину осужденной, протокол явки с повинной. Однако это не повлияло на назначенное судом наказание. Приговор Ленинского районного суда вступил в законную силу».



Напомним, что женщина давала детям препарат, содержащий крысиный яд, в дозировке, 30-кратно превышающей норму.



Фото: revizor26.ru