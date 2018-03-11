Престижный турнир по дзюдо «Большой шлем» пройдёт в Екатеринбурге

22:31 | 12.03.2018

Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» во второй раз пройдёт в Екатеринбурге. Соревнования состоятся с 16 по 18 марта в ДИВСе.



Соревнования получатся масштабными: в оргкомитет поступили заявки на участие от 320 дзюдоистов из 34 стран мира. Россия сможет выставить по четыре человека в каждой категории. Год назад россияне завоевали в Екатеринбурге 12 наград различного достоинства.



Среди наших земляков в соревнованиях примут участие Сахават Гаджиев , Наталья Голомидова и Ксения Чибисова, которая на состязаниях будет представлять Свердловскую область.



Вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров отметил высокий уровень организации по итогам проведения турнира в прошлом году: «Все службы сработали очень чётко и точно. Екатеринбург с честью справился с задачей. Судя по количеству зрителей, екатеринбуржцам пришлись по душе такие соревнования».



Таким образом, Екатеринбург получил право от международной Федерации дзюдо проводить соревнования вплоть до 2021 года.



Фото: freetyumen.ru