Улица Московская в Екатеринбурге безжалостно раскопана коммунальщиками

17:27 | 10.03.2018

Произошло это из-за прорыва трубопровода диаметром 500 мм на перекрестке Московской — Островского. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».



На месте прорыва трубы образовалась пробка. Водители в экспрессивной форме сообщают, что проехать можно только по одной полосе, что значительно затрудняет движение. Пробка находится в районе улицы Волгоградской.



Фото: chernovik.net