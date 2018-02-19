Объект культурного наследия Екатеринбурга выставлен на торги

20:30 | 20.02.2018

Фонд имущества Свердловской области объявил о продаже объекта культурного наследия «Усадебный дом в стиле классицизма» на Розы Люксембург, 62, в Екатеринбурге.



По информации с сайта Мингосимущества региона, на торги выставлена только часть господского дома. Начальная цена составляет 13 млн 640 тыс. рублей.



Двухэтажное здание, построенное в 1906 году, физический износ которого составляет 41–60 %, можно будет эксплуатировать только при условии капитального ремонта.



Заявки на торги будут приниматься до 11:00 14 марта, а уже 20 марта будет объявлен победитель.



Фото: img.fonwall.ru