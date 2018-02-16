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Рубрика: Новости дня


17:03 | 18.02.2018

В ДТП на Московском тракте сильно пострадали два человека

Сегодня днем на Московском тракте в Екатеринбурге в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

По информации УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в 12:55. Женщина — водитель автомобиля Nissan допустила выезд на полосу встречного движения, где и столкнулась с автомобилем Chevrolet Cruze, за рулем которого находился 24-летний молодой человек. По словам очевидцев, один из автомобилей улетел в кювет.

К счастью, участники ДТП остались в живых. В результате аварии водитель Nissan и ее пассажир получили переломы ребер, водитель Chevrolet не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»



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