Пропавшего вчера на Уралмаше пенсионера нашли на трассе под Березовским

14:19 | 10.02.2018

77-летнего Рудольфа Николаевича Маяцких обнаружил патрульный экипаж, когда он шёл по трассе в окрестностях г. Берёзовского.



В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали следующее: «Он найден, жив. Подобрала полиция. Неизвестно, как там очутился. Люди с деменцией часто непредсказуемы».



Пенсионер чувствует себя хорошо. Родные уже забрали его домой.



Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»