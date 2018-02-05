Администрация Екатеринбурга проведет первый в году земельный аукцион

20:00 | 6.02.2018

Под парковку сдадут участок земли около здания на Малышева, 2е, — знаменитого «дома-улитки».



В аренду участок хотят отдать под автостоянку. Сейчас на этом месте деревья, но часть его под парковку уже используется. Участок напоминает двор или сад, при этом когда-то «дом-улитка» был детским дошкольным учреждением.



В извещении к аукциону указывается, что «посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку с кадастровым номером 66:41:0304005:166», то есть к участку как раз под «домом-улиткой».



В аренду участок сдадут на 5 лет. Стартовая цена — 1 млн 114 тыс. рублей. Аукцион пройдет 22 марта. Заявки принимают до 16 марта.





Фото: letopisi.org