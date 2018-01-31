ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 31 января 2018 года

14:28 | 1.02.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 31 января произошло 4 ДТП с пострадавшими, 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



Так, в Екатеринбурге около 14:10 на ул. Большакова водитель автобуса «Богдан А09202» неправильно выбрал скорость движения и при торможении допустил падение пассажиров в салоне автобуса. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: женщина 1949 г. р. доставлена в 23-ю ГКБ, диагноз «перелом костей носа, ссадины лица», женщина 1973 г. р. доставлена в 23-ю ГКБ, диагноз «перелом ребер справа».



Отметим, вероятнее всего, водитель автобуса «Богдан» при возникновении препятствия впереди — резко перестроившегося из левого ряда в правый ряд транспортного средства — принял меры по резкому торможению для избежания наезда на транспортное средство.



В настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств происшествия.



За 29 января выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 25

Выезд на полосу встречного движения — 38

Непредоставление преимущества пешеходам — 343

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 40

Детские удерживающие устройства — 269

Ремни безопасности — 852



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.