Сразу две статьи Уголовного кодекса грозит родителям за фиктивную регистрацию первоклассников в Екатеринбурге

Администрация и прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга предупредили родителей будущих первоклассников о недопустимости фиктивной регистрации в другом районе ради зачисления ребёнка в элитные гимназии и школы города.Прокуратура района напоминает родителям сразу о двух статьях Уголовного кодекса РФ — о статье 327 УК РФ, когда речь идёт о предоставлении в образовательное учреждение подложных документов для зачисления ребенка в первый класс, и о статье 322.2 УК РФ в случае фиктивной регистрации с целью зачисления в первые классы, — подробно описывая виды наказаний, предусмотренные санкциями этих статей кодекса.Текст обращения ведомства опубликован на, там же опубликована иЗапись в первые классы школ Екатеринбурга начнётся 1 февраля. Ежегодно вокруг двух десятков гимназий и школ города, считающихся элитными, возникает ажиотаж, связанный с зачислением детей в эти учебные заведения. Зачастую родители детей ради попадания в нужную школу временно регистрируются по новому, «привязанному» к школе адресу.Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф