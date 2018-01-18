Свердловские налоговики банкротят благотворительный фонд, поддержанный известными боксерами

12:43 | 19.01.2018

Налоговики требуют признать банкротом благотворительный фонд «Уральский витязь», президентом которого выступает свердловский общественник Михаил Кайгородов. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, межрайонная ИФНС № 31 по региону требует взыскать с некоммерческой организации 1 миллион 82 тысячи рублей.



Ранее БФ «Уральский витязь» участвовал в строительстве спортивного комплекса в Каменске-Уральском. Ему удалось заручиться поддержкой министров свердловского правительства, высшего руководства Национальной гвардии и боксеров Мехонцева, Лебедева и Поветкина.



Фото с личной страницы Михаила Кайгородова в «Фейсбуке»