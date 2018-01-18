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Рубрика: Новости дня


12:43 | 19.01.2018

Свердловские налоговики банкротят благотворительный фонд, поддержанный известными боксерами

Налоговики требуют признать банкротом благотворительный фонд «Уральский витязь», президентом которого выступает свердловский общественник Михаил Кайгородов. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, межрайонная ИФНС № 31 по региону требует взыскать с некоммерческой организации 1 миллион 82 тысячи рублей.

Ранее БФ «Уральский витязь» участвовал в строительстве спортивного комплекса в Каменске-Уральском. Ему удалось заручиться поддержкой министров свердловского правительства, высшего руководства Национальной гвардии и боксеров Мехонцева, Лебедева и Поветкина.

Фото с личной страницы Михаила Кайгородова в «Фейсбуке»

© «Вечерние Ведомости»

 


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