Плавать над Екатеринбургом станет возможно уже этим летом

09:46 | 19.01.2018

Летом 2018 года на крыше одного из самых высоких зданий Екатеринбурга, БЦ «Высоцкий», может появиться открытый бассейн. Открытые бассейны для Екатеринбурга не новинка, например в отеле Ramada, но на крыше — это необычно для города. О своей задумке объявил и рассказал изданию uralweb.ru совладелец небоскрёба Андрей Гавриловский.



«В Сингапуре есть отель, который называют лодкой, на крыше которого находится переливной бассейн. Мы изначально планировали сделать вертолётную площадку на «Высоцком», но не запустили в коммерческую эксплуатацию по экономическим причинам в стране. Так что я давно вынашивал идею с бассейном, но не знал, как её лучше реализовать. Но теперь всё сошлось», — сказал изданию Гавриловский.



Архитектор, проектировавший БЦ «Высоцкий», подтвердил возможность реализации проекта по строительству бассейна на крыше здания.



По планам ширина бассейна будет около 4 метров, длина — около 50 метров. При нахождении в бассейне у вас будет создаваться впечатление, что у него нет краев и вы плывёте над городом. Такой эффект достигается за счёт перелива воды через борта бассейна. Зимой вода в бассейне будет подогреваться до 40 градусов, поэтому плавать над городом можно будет круглый год.



Фото: lockerdome.com