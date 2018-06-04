Анонсы
19:31 | 6.06.2018
Анонсы событий на 7 июня
На совещании в Екатеринбурге соберутся представители 20 вузов-организаторов олимпиады «Я — профессионал» из разных регионов страны – от Владивостока до Нижнего Новгорода. Среди основных вопросов повестки: итоги первой олимпиады, новые направления проекта, а также методы повышения практико-ориентированности высшего образования в России.
По окончании заседания, в 11.30 состоится брифинг для СМИ, в котором примут участие Александр Шохин, Виктор Кокшаров и Ярослав Кузьминов.
10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, д.1, конференц-зал, цокольный этаж). Состоится торжественное открытие X Уральского Конгресса по здоровому образу жизни. В мероприятии примут участие: заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Цветков, глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович.
В 09:45 у конференц-зала состоится брифинг Андрея Цветкова и Мелиты Вуйнович.
В мероприятиях конгресса принимает участие более двух тысяч человек. Пленарное заседание и научные секции объединяют ученых, политиков, общественных деятелей, известных спортсменов, медицинских работников, студенческую молодежь и различные группы населения. Основные темы для дискуссий делегатов будут посвящены профилактике неинфекционных заболеваний у населения и создания условий для ведения здорового образа жизни, волонтерскому движению и некоммерческим организациям в вопросах формирования здорового образа жизни и др.
В рамках конгресса будут награждены победители международного конкурса студенческих работ «Развитие технологий здоровьесбережения в современном обществе». Дипломы и ценные призы получат и представители медицинских учреждений, которые принимали участие в областном конкурсе «Лучший по профилактике». В 2018 году было представлено 24 работы по различным номинациям.
Традиционная выставка «Урал – территория здоровья», которая будет открыта в рамках конгресса, наглядно продемонстрирует, как на Урале развивается волонтерское движение и служба медицинской профилактики.
12:00 ОАО «Уралплемцентр» (Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 километр). Министерство АПК и продовольствия Свердловской области на базе проводит XXV областной конкурс операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». В конкурсе примут участие 16 победителей районных профессиональных конкурсов. Соревнования проводятся в четыре этапа: работа в лаборатории, исследование животных, проверка теоретических знаний, ведение и состояние документальной отчетности.
Победитель XXV областного конкурса будет принимать участие во Всероссийском конкурсе на лучшего по профессии, который состоится в сентябре 2018 года в Кировской области.
12:15 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится объезд руководства города Октябрьского района. Представители администрации поедут в микрорайон Кольцово, где рассматривается возможность строительства спортивного комплекса с бассейном и переноса памятника летчику Г.Я.Бахчиванджи.
После обеда комиссия посетит микрорайон Компрессорный, где будут обсуждаться планы по реконструкции здания бывшей школы для открытия под станцию детского технического творчества (Латвийская, 20) и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной (Латвийская, 35).
14:30 Школа-интернат «Эверест» (ул. Цвиллинга, 14). Состоится открытие спортивной площадки школы-интерната «Эверест», которое посетят игроки ХК «Автомобилист» – Анатолий Голышев и Никита Трямкин и игрок ФК «Урал» – Артем Фидлер. Напомним, в ноябре состоялся уникальный благотворительный матч, в котором игроки ФК «Урал» и ХК «Автомобилист» сыграли в футбол и хоккей в валенках на льду. В итоге было собрано 480 тысяч рублей. На эти средства и была построена спортивная площадка, которая поможет детям с различными диагнозами развиваться физически.
Школа-интернат «Эверест» основана в 1963 году. В этом образовательном учреждении обучаются воспитанники с нарушением опорно-двигательного аппарата. В школе представлен полный комплекс коррекционных и реабилитационных услуг для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, функционируют кружки и секции дополнительного образования, интернат на 35 мест. На сегодняшний день в школе за счет средств областного бюджета обучается 140 учеников.
15:00 Свердловская государственная детская филармония (ул.8 марта д.36). Состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника.
На торжественном мероприятии соберутся руководители всех территориальных управлений социальной политики и учреждений социального обслуживания Свердловской области. На торжественном мероприятии будут награждены победители регионального конкурса профессионального мастерства «Профессионал – 2018». Награды будут вручаться по семи номинациям, главная из них – «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания».
© «Вечерние Ведомости»
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