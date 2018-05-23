Анонсы
19:06 | 25.05.2018
Анонсы событий на 26 и 28 мая
7:00 Микрорайон Академический. Состоится «Майская велопрогулка». В этом году участникам предлагается проехаться по южным и юго-западным окрестностям Екатеринбурга. Стартовать велосипедисты смогут с 7:00 в микрорайоне Академическом, от перекрестка улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова. Финиш будет работать у ТЦ «Мега» до 22:00. Организаторы подготовили 5 маршрутов, среди которых каждый может выбрать наиболее оптимальную для себя дистанцию.
12:00 Шарташский лесной парк. Состоится субботник. Ожидается, что на уборку парка выйдут до 200 добровольцев. Весь собранный мусор будет бесплатно вывезен на полигон.
13:00–16:00 Бульвар Культуры. Состоится традиционный музыкальный фестиваль The Beatles Fest, который пройдет на бульваре Культуры в рамках празднования Дня Орджоникидзевского района. На сцене с 13:00 до 16:00 выступят 27 солистов и коллективов художественной самодеятельности. В рамках фестиваля на бульваре Культуры будут организованы фудкорт, зона фудтраков, маркет дизайнерских вещей, цветочный базар, площадка детских мастер-классов и развлекательные зоны.
14:00 Природный парк «Оленьи Ручьи» (Нижнесергинский р-н, п. Бажуково, ул. Станционная). Состоится высадка деревьев в рамках акции «Высадка аллей труда», приуроченной к 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области.
Высаживать молодые сосны будут профсоюзные деятели, сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона, активисты Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы и волонтеры.
15:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Состоится торжественное собрание с последующим праздничным концертом, посвященным 100-летнему юбилею пограничных войск. В мероприятии примут участие представители регионального правительства, ветераны погранвойск, действующие офицеры и военнослужащие, а также члены общественных организаций. На торжественном собрании ветераны погранвойск, а также общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие ветеранских организаций, будут награждены специально изготовленными к юбилейной дате памятными медалями «100 лет Пограничным войскам РФ».
28 мая
10:20 Спортивно-оздоровительный центр «Зеленый мыс» (г. Новоуральск, Загородное шоссе, д. 12, необходимо ехать по Московскому тракту через Первоуральск). Пройдет областной Форум приемных семей. Его участниками станут более 250 человек, в том числе замещающие семьи, представители органов государственной и законодательной власти, некоммерческих организаций.
В рамках мероприятий Форума запланировано проведение секций по актуальным вопросам, мастер-классов и тренингов; подведение итогов форума, принятие резолюции; награждение лучших замещающих семей, в том числе победителей регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей», и работников управлений социальной политики.
Программа мероприятий форума на 28 мая:
10:20 — торжественное открытие форума
11:00–13:40 — работа секций
14:10–19:30 — работа секций.
Программа мероприятий форума на 29 мая:
10:00–13:00 — работа мастер-классов и секций
14:00–15:00 — торжественное закрытие форума.
11:00 Уральский центр архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а). Состоится торжественное открытие фотовыставки «Слово — бизнесу». На выставке будет представлена повседневная жизнь малого бизнеса Свердловской области: всего около 150 фотографий, на которых изображены предприниматели из Екатеринбурга, Красноуральска, Ревды, Асбеста, Артёмовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Нижней Туры, Берёзовского, Режа и Новоуральска. Организатор проекта: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
Идея фотопроекта — сделать фотоистории из жизни представителей малого бизнеса Свердловской области. Фотографии станут частью передвижной фотовыставки на разных площадках области. Кроме этого, все работы будут размещены в специальном разделе официального портала малого и среднего предпринимательства Свердловской области www.66msp.ru.
Фотовыставка станет частью комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства. Подобное мероприятие областной фонд проводит четвертый год подряд. По количеству фоторабот данная фотовыставка станет самой масштабной за все годы проведения.
Выставку откроют заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян, предприниматели — герои фотопроекта.
Программа:
11:00–11:10 — торжественное открытие
11:10–11:30 — осмотр экспозиции, интерактивная игра с участниками мероприятия.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к летней оздоровительной кампании. О статистике детского отдыха в Свердловской области и готовности лагерей к старту оздоровительной кампании расскажут начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов, и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов.
Также речь пойдет о том, какое количество детей, по оценкам специалистов, отправится в оздоровительные лагеря летом 2018 года и сколько средств выделено на детский отдых уральских детей в этом году.
© «Вечерние Ведомости»
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