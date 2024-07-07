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Миру мур. Редакционная кошка Майя рассказывает о добрых новостях этой недели
Фото: Вечерние ведомости
От редакции. На фоне всеобщего информационного хаоса и тревожного потока новостей мы решили, что надо как-то подуспокоиться. Поэтому пробуем новую рубрику — про добро, мир, котиков и всё хорошее.
А рассказывать их будет кошка Майя, которая живёт у нас в редакции и претендует на статус самой информированной кошки страны.
По просьбе Майи мы печатаем её колонку сами, потому что у неё — лапки.
«Миру мур, котики. На этой неделе спала плохо — кое-кто тут в редакции работает допоздна, а днём шумит о геополитике, налоговой реформе и про мурсорный коллапс.
Но кое-что мне очень понравилось. Срочно в номер-р-р, я бы сказала.
В Ростовской области был очень страшный пожар в жилом доме, я глаза лапками закрывала, когда коллеги смотрели. А потом они показали, как спасатели выносили из горящего дома котиков, собак, хомячков и даже шиншиллу в клетке! И как хозяева плачут от радости и всех обнимают. А один спасатель МурЧС вынес из огня напуганного моего котоварища и сказал: “Это лучшая работа в мире”. Я всеми лапками за. Вот есть же настоящие Люди.
А на Камчатке сотрудники МяуВД повели себя как настоящие отважные котаны — они спасли медвежонка, который запутался в рыболовных сетях на берегу Берингова моря. Ревел малыш, как наш главвред, когда ошибку в тексте увидит! А рядом, представляете, напуганная мама медведица суетилась. Но котаны не побоялись, подкотили на служебном снегоболотоходе (в редакцию такой надо на время ливней, а то приходят тут всякие с мокрыми лапами). В общем, освободили мишку, и он радостно к мамочке убежал. Трогательно до мур-р-рашек! А мне потом коллеги сказали, что в полиции тоже есть свой МУР, но почему-то предупредили, чтобы я сильно не радовалась.
Про собачек есть отличные новости (хотя я предпочитаю из окна их рассматривать). В Оренбурге «одна из организаций специально заявилась на контракт по отлову бродячих собак, чтобы не дать другим подрядчикам убивать животных» (это цитата, я бы не выговорила). До слёз, котики! Новость обсуждают до сих пор, а другие регионы пусть присматриваются, как надо делать.
В моем родном Екотеринбурге тоже были очень добрые новости на этой неделе. Приют «Клякса» начал строить дом для енотовидной собаки и помог раненому котенку. Приюту тоже всегда нужна помощь настоящих Людей.
Мяушных новостей пока не так много, как хотелось бы, да и про Людей маловато получилось… Но вы мне помогите, присылайте моим коллегам в редакцию, а я буду потом всем рассказывать. Про нас и про любовь, которая спасёт мур.
Ваша Майя, чау-мяу».
...А это я грущу, когда хороших новостей мало. Делайте добрые дела, пожалуйста.
А рассказывать их будет кошка Майя, которая живёт у нас в редакции и претендует на статус самой информированной кошки страны.
По просьбе Майи мы печатаем её колонку сами, потому что у неё — лапки.
Об авторе
Майя — обожаемый нами подкидыш. Кто-то повесил закрытую сумку с котёнком на заборе в промзоне, где ее обнаружили случайно. Мы хотели пристроить её в добрые руки и найти дом. Но потом поняли, что редакция — это и есть её дом и что это она нас пристроит.
Майя — обожаемый нами подкидыш. Кто-то повесил закрытую сумку с котёнком на заборе в промзоне, где ее обнаружили случайно. Мы хотели пристроить её в добрые руки и найти дом. Но потом поняли, что редакция — это и есть её дом и что это она нас пристроит.
«Миру мур, котики. На этой неделе спала плохо — кое-кто тут в редакции работает допоздна, а днём шумит о геополитике, налоговой реформе и про мурсорный коллапс.
Но кое-что мне очень понравилось. Срочно в номер-р-р, я бы сказала.
В Ростовской области был очень страшный пожар в жилом доме, я глаза лапками закрывала, когда коллеги смотрели. А потом они показали, как спасатели выносили из горящего дома котиков, собак, хомячков и даже шиншиллу в клетке! И как хозяева плачут от радости и всех обнимают. А один спасатель МурЧС вынес из огня напуганного моего котоварища и сказал: “Это лучшая работа в мире”. Я всеми лапками за. Вот есть же настоящие Люди.
А на Камчатке сотрудники МяуВД повели себя как настоящие отважные котаны — они спасли медвежонка, который запутался в рыболовных сетях на берегу Берингова моря. Ревел малыш, как наш главвред, когда ошибку в тексте увидит! А рядом, представляете, напуганная мама медведица суетилась. Но котаны не побоялись, подкотили на служебном снегоболотоходе (в редакцию такой надо на время ливней, а то приходят тут всякие с мокрыми лапами). В общем, освободили мишку, и он радостно к мамочке убежал. Трогательно до мур-р-рашек! А мне потом коллеги сказали, что в полиции тоже есть свой МУР, но почему-то предупредили, чтобы я сильно не радовалась.
Про собачек есть отличные новости (хотя я предпочитаю из окна их рассматривать). В Оренбурге «одна из организаций специально заявилась на контракт по отлову бродячих собак, чтобы не дать другим подрядчикам убивать животных» (это цитата, я бы не выговорила). До слёз, котики! Новость обсуждают до сих пор, а другие регионы пусть присматриваются, как надо делать.
В моем родном Екотеринбурге тоже были очень добрые новости на этой неделе. Приют «Клякса» начал строить дом для енотовидной собаки и помог раненому котенку. Приюту тоже всегда нужна помощь настоящих Людей.
Мяушных новостей пока не так много, как хотелось бы, да и про Людей маловато получилось… Но вы мне помогите, присылайте моим коллегам в редакцию, а я буду потом всем рассказывать. Про нас и про любовь, которая спасёт мур.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
...А это я грущу, когда хороших новостей мало. Делайте добрые дела, пожалуйста.
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