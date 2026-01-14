Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле женщина вышла на дорогу на «красный» и попала под машину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшую среду, 14 января, примерно в 19.10 в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе возле дома №26А на проспекте Ленинградском попыталась перебежать дорогу на «красный» и попала под машину 37-летняя женщина.
За рулём сбившего её автомобиля – Lifan X50 – был 25-летний молодой человек со стажем в категории «В» пять лет. Он не успел затормозить, когда женщина выбежала на дорогу.
В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в Городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
За рулём сбившего её автомобиля – Lifan X50 – был 25-летний молодой человек со стажем в категории «В» пять лет. Он не успел затормозить, когда женщина выбежала на дорогу.
В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в Городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
«На месте аварии работали автоинспекторы. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой установятся все обстоятельства и будет дана окончательная правовая оценка действий обоих участников»,
– сказали в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Стая собак напала на женщину в Нижнем Тагиле
14 января 2026
14 января 2026
Переутомление привело к смерти на свердловской трассе
13 января 2026
13 января 2026