Площадь у ДК железнодорожников в Серове озарилась светом по требованию прокуратуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В городе Серове по инициативе транспортного прокурора восстановлено освещение площади у Дома культуры железнодорожников. Поводом послужило обращение местного жителя, приходившего на личный приём к первому заму Уральского транспортного прокурора.По факту жалобы гражданина была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки установлено грубое нарушение требований законодательства о благоустройстве. Территория у культурного объекта длительное время не имела искусственного наружного освещения. Созданные условия представляли угрозу безопасности для горожан, особенно в тёмное время суток. Проблема напрямую затрагивала детей, посещающих в здании различные кружки и секции.Серовская транспортная прокуратура выявила ответственное лицо — балансодержателя здания ДК. В адрес организации было внесено официальное представление об устранении нарушений. Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения были оперативно устранены. На прилегающей территории смонтированы и запущены новые уличные фонари. Они теперь обеспечивают необходимый уровень освещённости всей площади.