Возрастное ограничение 18+
Прокуратура обязала талицкую администрацию проверить старый дом на аварийность
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Талицком районе Свердловской области прокуратура через суд обязала администрацию проверить старый дом на аварийность.
Иску в суд предшествовало обращение жительницы дома – женщины с тремя детьми на иждивении – в надзорный орган, попросившей обследовать конструкции дома на предмет аварийность. По её словам, ранее она обращалась с этим вопросом в управление ЖКХ и строительства администрации округа, но дом так и не проверили.
В итоге прокуратура обратилась в суд. Судья согласился с позицией ведомства, и обязал администрацию оценить состояние дома, рассказали в областной прокуратуре.
Иску в суд предшествовало обращение жительницы дома – женщины с тремя детьми на иждивении – в надзорный орган, попросившей обследовать конструкции дома на предмет аварийность. По её словам, ранее она обращалась с этим вопросом в управление ЖКХ и строительства администрации округа, но дом так и не проверили.
В итоге прокуратура обратилась в суд. Судья согласился с позицией ведомства, и обязал администрацию оценить состояние дома, рассказали в областной прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Родителей подростков, порезавших сверстника, обязали выплатить моральную компенсацию в Верхней Пышме
13 января 2026
13 января 2026
В Свердловской области у электрички вагон сошел с рельсов
07 января 2026
07 января 2026