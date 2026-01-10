Более полутора миллиардов рублей выделят на ремонт дорог в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В свердловском Облправительстве прошло первое в этом году заседание. На нём, в частности, решался вопрос о ремонтах областных автомобильных дорог.Заседающие приняли решение выделить из областного бюджета 1,6 миллиардов рублей на ремонт дорог в восьми муниципалитетах. Значительная часть этих средств пойдёт на крупные инфраструктурные объекты. Так, 241,3 миллиона рублей пойдёт на капитальный ремонт моста через реку Ница в Ирбите. Новоуральск получит 51 миллион рублей на начало реконструкции улицы Савчука, которая ведёт к активно застраиваемым жилым районам города. В Ревде долгожданный ремонт центральной улицы Горького обойдётся в 187 миллионов рублей. Средства также распределят между Артёмовским, Ачитским, Североуральским и Верхотурским округами. Ремонт дорог запланирован ещё и в Каменск-Уральском городском округе.Помимо этого, на заседании областного правительства обсуждали программу комплексного развития сельских территорий и газификацию отдалённых населённых пунктов.