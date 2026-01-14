Возрастное ограничение 18+
В оставшиеся без отопления в мороз дома в Богдановиче вернули тепло
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В многоквартирные дома в Богдановиче, которые остались без отопления в ночь на 14 января, вернули тепло. Об этом сообщил глава городского округа Олег Нейфельд на своей странице во «ВКонтакте».
Он также рассказал, что ликвидировать последствия аварии помогали аварийные бригады из Сухого лога.
Напомним, что вчера без отопления осталось 17 многоквартирных домов на юге Богдановича.
«Ситуация с отоплением в городе стабилизирована»,
– написал Нейфельд.
