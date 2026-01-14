Возрастное ограничение 18+
На два дня на одном из участков автодороги Екатеринбург-Тюмень изменится схема движения
Иллюстрация: Уралуправтодор
На автодороге федерального значения Р-351 «Екатеринбург–Тюмень» временно изменится схема движения. Изменения связаны со строительством и реконструкцией участка в обход посёлка Белоярский.
Как поясняют в ФКУ «Уралуправдор», дорожные работы затронут путепровод на километре 14+500 – 15+100. В период проведения работ будет организовано реверсивное движение.
Ограничения введут в строго определённые часы уже через несколько дней. Расписание работ (и, соответственно, изменений в трафике) выглядит следующим образом:
Для тех, кто следует в направлении города Заречный, предусмотрен возможный путь объезда. Объездной маршрут пройдёт по основной трассе Р-351 со съездом на 50-м километре. Ожидается, что эти меры помогут минимизировать заторы.
• 18.01.2026 г. с 09:30 до 10:00
• 18.01.2026 г. с 10:30 до 11:00
• 19.01.2026 г. с 09:30 до 10:00
• 19.01.2026 г. с 10:30 до 11:00
• 20.01.2026 г. с 09:30 до 10:00
• 20.01.2026 г. с 10:30 до 11:00
Для тех, кто следует в направлении города Заречный, предусмотрен возможный путь объезда. Объездной маршрут пройдёт по основной трассе Р-351 со съездом на 50-м километре. Ожидается, что эти меры помогут минимизировать заторы.
