На два дня на одном из участков автодороги Екатеринбург-Тюмень изменится схема движения

• 18.01.2026 г. с 09:30 до 10:00

• 18.01.2026 г. с 10:30 до 11:00



• 19.01.2026 г. с 09:30 до 10:00

• 19.01.2026 г. с 10:30 до 11:00



• 20.01.2026 г. с 09:30 до 10:00

• 20.01.2026 г. с 10:30 до 11:00

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На автодороге федерального значения Р-351 «Екатеринбург–Тюмень» временно изменится схема движения. Изменения связаны со строительством и реконструкцией участка в обход посёлка Белоярский.Как поясняют в ФКУ «Уралуправдор», дорожные работы затронут путепровод на километре 14+500 – 15+100. В период проведения работ будет организовано реверсивное движение.Ограничения введут в строго определённые часы уже через несколько дней. Расписание работ (и, соответственно, изменений в трафике) выглядит следующим образом:Для тех, кто следует в направлении города Заречный, предусмотрен возможный путь объезда. Объездной маршрут пройдёт по основной трассе Р-351 со съездом на 50-м километре. Ожидается, что эти меры помогут минимизировать заторы.