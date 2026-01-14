С одной из больниц Екатеринбурга спросили за недостаточное внимание к пациенту

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Академический районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск местного жителя к Центральной городской клинической больнице №6. Медучреждение должно выплатить пациенту компенсацию.Гражданин, нуждающийся в постоянном врачебном наблюдении, обратился в поликлинику весной 2025 года с недомоганием. Врач рекомендовал ему пройти компьютерную томографию, однако в направлении на это обследование в поликлинике №3 ему неоднократно отказывали. Медики ссылались на большую очередь и неисправность аппарата. Обеспокоенный состоянием здоровья, пациент был вынужден пройти КТ самостоятельно в августе 2025 года, оплатив услугу из собственных средств.После того как досудебная претензия к медучреждению с требованием возместить расходы была отклонена, пациент обратился в суд. Он просил взыскать стоимость обследования, компенсировать моральный вред и назначить штраф в свою пользу.Изучив материалы дела, суд признал требования частично обоснованными. С городской больницы №6 взысканы убытки, понесённые истцом, в сумме 11 875 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей. Штраф по Закону о защите прав потребителей суд не назначил.Решение пока не вступило в законную силу, и стороны могут его обжаловать.