Перепись пернатого населения начинается на берегах свердловских прудов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В ближайшие выходные в Свердловской области пройдёт ежегодная экологическая акция «Серая шейка». Цель мероприятия — среднезимний учёт водоплавающих птиц, оставшихся на зимовку.
Акция запланирована на субботу и воскресенье, 17 и 18 января 2026 года. В эти дни орнитологи и добровольцы обойдут незамёрзшие водоёмы области. Их главная задача — подсчитать всех встреченных уток.
Организатором акции выступает Союз охраны птиц России. Присоединиться к учёту и помочь специалистам может любой желающий. Для участия необходимо предварительно ознакомиться с правилами и подать заявку. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Союза охраны птиц России.
Такая помощь волонтёров имеет большое научное значение. Учёт позволяет отслеживать состояние популяций и влияние городской среды на птиц. По итогам прошлогодней акции в январе 2025 года в области было зафиксировано более 3500 крякв. Больше половины из них, свыше 1800 птиц, зимовали непосредственно в водоёмах Екатеринбурга. Нынешний учёт покажет, как изменилась численность и распределение уток.
