Жительницу Свердловской области оштрафовали за наличный расчет с иностранцем при покупке недвижимости

– пояснили в суде.

«Использование наличных средств в расчетах с нерезидентом-физическим лицом является прямым нарушением валютного законодательства. Тот факт, что иностранный гражданин впоследствии внёс полученные средства на банковский счет, не отменяет ответственности резидента за первоначальное нарушение»,