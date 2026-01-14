Возрастное ограничение 18+
Жительницу Свердловской области оштрафовали за наличный расчет с иностранцем при покупке недвижимости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области оштрафовали местную жительницу за то, что в декабре 2024 года она купила долю жилого дома и земельного участка у иностранца, рассчитавшись с ним наличными.
Как пояснили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, согласно федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», проведение расчётов между резидентом и нерезидентом наличными деньгами, минуя счета в уполномоченных банках, признается незаконной валютной операцией. Это стало основанием для наложения сотрудником налоговой инспекции штрафа по статье 15.25 КоАП РФ («нарушение валютного законодательства») на покупательницу в размере 600 тысяч рублей. Решением Качканарского городского суда постановление оставлено в силе.
Женщина оспорила это решение, но безуспешно. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил его в силе.
«Использование наличных средств в расчетах с нерезидентом-физическим лицом является прямым нарушением валютного законодательства. Тот факт, что иностранный гражданин впоследствии внёс полученные средства на банковский счет, не отменяет ответственности резидента за первоначальное нарушение»,
– пояснили в суде.
