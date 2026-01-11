Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге появилась карта с пунктами утилизации ёлок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге появилась карта с пунктами, в которых бесплатно принимают ёлки для утилизации. Её можно найти на Авито в разделе #яПомогаю.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, на карте отмечено 1086 пунктов приёма в 103 городах России, из них восемь работают в Екатеринбурге. Все данные были собраны командой у партнёров, а также из открытых источников. Работать карта будет до конца января.
Список периодически обновляется с помощью искусственного интеллекта, что позволило добавить в два раза больше мест, чем было на карте в прошлом году, отметил руководитель продукта по ESG Авито Василий Лексин.
В январе 2025 года на карте было представлено более 580 пунктов приёма новогодних ёлок. Картой ежедневно пользовалось порядка трёх тысяч человек.
«Авито продолжает развивать раздел #яПомогаю, на котором пользователи могут узнать о социальных и экологических проектах компании. Здесь можно найти информацию о том, как помочь фондам и волонтерским организациям, о передаче ненужных вещей на благотворительность, а также узнать о возможности сдачи вторсырья на Карте раздельного сбора, которая реализуется совместно с Российским экологическим оператором»,
– рассказали в компании.
