Екатеринбургские общественники предложили убрать медиаэкран с улицы Вайнера навсегда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с ожидающейся реконструкцией главной пешеходной улицы Екатеринбурга экран уберут, и мэр города Алексей Орлов в декабре заявил, что медиаэкран после завершения реконструкции будет возвращён, поскольку «стоит на своем месте». Однако часть горожан с ним не согласилась.
Три общественных движения – «Городские сообщества», «Лига дебатов» и «Соседские практики» – направили в адрес мэра (а также – в адрес губернатора, которому предстоит выбрать мэра) обращение с просьбой убрать конструкцию из центра города.
Общественники указывают на то, что экран «усиливает визуальный шум и коммерциализацию исторического пространства, создаёт световое загрязнение, мешающее жителям близлежащих домов», «притягивает неконтролируемые скопления людей в ночное время, что приводит к увеличению мусора, конфликтным ситуациям и требует постоянного полицейского патрулирования».
Также в качестве претензии к городским властям предъявляется тот факт, что экран появился на Вайнера без широкого общественного обсуждения (напомним, его презентовали в качестве подарка от компании «Сима-ленд», затем мэрия поставила его на баланс «Горсвета»).
Активисты предлагают установить медиаэкран в Преображенском парке в Академическом или в Новокольцовском микрорайоне, а грядущую реконструкцию считают хорошим моментом для того, чтобы демонтировать конструкцию с наименьшими неудобствами для горожан.
«Размещение крупного медиаэкрана в его текущей локации (между ул. Ленина и Малышева), по мнению многих жителей, вступает в противоречие с целями создания комфортной пешеходной среды»,
– говорится в обращении.
