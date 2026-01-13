Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге поместили в СИЗО подозреваемого в убийстве мужчины, найденного возле Шарташа
Кадр из видео: Кировский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге избрали меру пресечения подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого нашли с пакетом на голове возле озера Шарташ.
По решению суда он будет оставаться в СИЗО до 12 марта 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, труп с пакетом на голове нашли вечером в понедельник, 12 января. По данным СМИ, речь идёт об Илье Одушеве, пропавшем 6 января. Его искали почти неделю.
«Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сергею Коту. Органами предварительного расследования он обвиняется в убийстве своего товарища»,
– сообщили в суде.
