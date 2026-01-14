Возрастное ограничение 18+
Невписавшегося в поворот водителя грузовика будут судить за гибель пешехода в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге будут судить водителя грузовика, который 1 октября 2025 года на перекрёстке возле дома на Советской, 24А насмерть сбил женщину, стоявшую за металлическим ограждением, отделявшим пешеходную зону от проезжей части.
Напомним, при повороте направо грузовик наехал на бордюр и вмял стоявшую там женщину в ограждение. Она скончалась на месте.
Известно, что погибшей было 59 лет. В тот момент она направлялась в спортивную секцию за внуком.
Против водителя грузовика – жителя Тюмени 1974 года рождения – возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Он признал вину в полном объёме.
«В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, туловища и конечностей»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
