В двух точках Екатеринбурга замечена активность догхантеров

В Екатеринбурге зафиксирована опасная ситуация с отравлениями домашних животных. В районе жилого комплекса «Клевер Парк» и парка Маяковского появились так называемые дог-хантеры. От их действий уже пострадало более пяти собак. Двум животным удалось оказать своевременную помощь и спасти.В ветеринарные клиники города продолжают поступать собаки с признаками отравления, найденные в тех же районах города. Информация об инцидентах подтверждается публикациями в местных СМИ, включая порталы E1.ru и Ura.ru, а также в группе управляющей компании ЖК «Клевер Парк».Наиболее опасными признаны участки около горки УГМК и на соседнем берегу у жилого комплекса. Горожанам, которые планируют прогулки в этих местах, необходимо соблюдать предельную осторожность. Владельцам собак настоятельно рекомендуют не спускать питомцев с поводка и не позволять им подбирать что-либо с земли. В случае, если у вашей собаки во время прогулки или после неё стали проявляться признаки отравления (например, рвота, судороги, потеря сознания) необходимо срочно обратиться к ветеринарам.