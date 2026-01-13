Замерзающих на уральской трассе щенка и его маму срочно надо спасать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На одной из уральских загородных трасс была замечена бездомная собака со щенком. Теперь волонтёры в экстренном порядке ищут способы спасти животных, заживо замерзающих под открытым небом.Сообщается, что взрослая собака крайне истощена. Кроме того, она не наступает на левую заднюю лапу — судя по всему, конечность уже сильно обморожена. Щенок, хоть и выглядит получше, постоянно скулит — тоже, вероятно, от голода и сильных морозов, обрушившихся на Свердловскую область.В данной ситуации дело идёт не на дни, а на считанные часы — мама со щенком уже на грани гибели. Они находятся на трассе, вдали от жилищ и каких-либо укрытий. Поэтому требуются срочный отлов, ветеринарная помощь и пристрой в сколько-нибудь утеплённое помещение.Контактный номер для имеющих возможность оказать животным помощь: +79085743772 (Екатерина).