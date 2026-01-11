Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на три месяца ограничат движение по улице Печерской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца апреля будет ограничено движение по улице Печерской, от дома №4 до дома №12 на улице Некрасова.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, с 26 января по 30 апреля 2026 года там будут вести работы по строительству сетей водопровода на данном участке.
На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
Проверить данные об ограничениях на дорогах можно на информационной карте.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передают в мэрии.
Проверить данные об ограничениях на дорогах можно на информационной карте.
