Сизиков прекратил полномочия главы Серовского муниципального округа из-за недостоверных деклараций

17.45 Четверг, 15 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура сообщила о досрочном прекращении полномочий главы Серовского муниципального округа Василия Сизикова в связи с утратой доверия.

Как сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в 2021, 2022 и 2023 годах Сизиков предоставлял недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.

«Так, Сизиковым не указаны сведения о доходах, полученных им от продажи недвижимости, также он не задекларировал имеющееся у него финансовое обязательство перед организацией за оказанные услуги, им не отражены сведения об осуществленных финансовых операциях»,

– рассказали в ведомстве.


Это стало основанием для того, чтобы поднять в местной думе вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета. Дума с позицией прокуратуры не согласилась, и тогда ведомство обратилось в суд.

В сентябре 2025 года Серовский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме, признав отказ думы незаконным и досрочно прекратив полномочия главы муниципалитета Василия Сизикова. Дума и глава округа обжаловали не согласились с решением суда и обжаловали его, но судебная коллегия Свердловского областного суда оставила апелляционные жалобы без удовлетворения.

Судебный акт вступил в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
