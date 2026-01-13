Возрастное ограничение 18+
Сизиков прекратил полномочия главы Серовского муниципального округа из-за недостоверных деклараций
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура сообщила о досрочном прекращении полномочий главы Серовского муниципального округа Василия Сизикова в связи с утратой доверия.
Как сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в 2021, 2022 и 2023 годах Сизиков предоставлял недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.
Это стало основанием для того, чтобы поднять в местной думе вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета. Дума с позицией прокуратуры не согласилась, и тогда ведомство обратилось в суд.
В сентябре 2025 года Серовский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме, признав отказ думы незаконным и досрочно прекратив полномочия главы муниципалитета Василия Сизикова. Дума и глава округа обжаловали не согласились с решением суда и обжаловали его, но судебная коллегия Свердловского областного суда оставила апелляционные жалобы без удовлетворения.
Судебный акт вступил в законную силу.
