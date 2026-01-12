В суд Кировграда передали иски по делу беглецов из екатеринбургского СИЗО

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Из двух учреждений уголовно-исполнительной системы в Кировградский городской суд переданы пять исков о возмещении расходов на поимку двух человек, бежавших из екатеринбургского СИЗО. Ранее эти дела рассматривал Нижнесергинский районный суд.Передача исков связана с удовлетворением ходатайства одного из ответчиков. Суд согласился, что дела должны рассматриваться по месту жительства фигурантов до заключения под стражу, согласно Гражданскому процессуальному кодексу. Теперь суд Кировграда будет рассматривать целую серию аналогичных дел. Всего в производстве Кировградского городского суда уже находятся 13 исков с участием этих же сторон. Истцы требуют взыскать с осуждённыхРечь идёт о затратах, понесённых государством в связи с пресечением побега осуждённых Александра Черепанова* и Ивана Корюкова**. Побег был совершён ими в сентябре 2025 года из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Законодательство обязывает осуждённых возмещать ущерб, причинённый исправительному учреждению. Это касается и дополнительных затрат на пресечение побега.Параллельно с гражданскими исками идёт уголовный процесс. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела о самом побеге. Следующее заседание по нему запланировано на 28 января.