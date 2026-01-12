Возрастное ограничение 18+

В суд Кировграда передали иски по делу беглецов из екатеринбургского СИЗО

20.47 Четверг, 15 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Из двух учреждений уголовно-исполнительной системы в Кировградский городской суд переданы пять исков о возмещении расходов на поимку двух человек, бежавших из екатеринбургского СИЗО. Ранее эти дела рассматривал Нижнесергинский районный суд.

Передача исков связана с удовлетворением ходатайства одного из ответчиков. Суд согласился, что дела должны рассматриваться по месту жительства фигурантов до заключения под стражу, согласно Гражданскому процессуальному кодексу. Теперь суд Кировграда будет рассматривать целую серию аналогичных дел. Всего в производстве Кировградского городского суда уже находятся 13 исков с участием этих же сторон. Истцы требуют взыскать с осуждённых

Речь идёт о затратах, понесённых государством в связи с пресечением побега осуждённых Александра Черепанова* и Ивана Корюкова**. Побег был совершён ими в сентябре 2025 года из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Законодательство обязывает осуждённых возмещать ущерб, причинённый исправительному учреждению. Это касается и дополнительных затрат на пресечение побега.

Параллельно с гражданскими исками идёт уголовный процесс. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела о самом побеге. Следующее заседание по нему запланировано на 28 января.

*Александр Черепанов и **Иван Корюков внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Опекуншу из Кировграда уличили в хищении полутора миллионов у подопечного ребёнка
12 января 2026
Матери погибших в Асбесте детей утвердили приговор
13 января 2026
В Екатеринбурге поместили в СИЗО подозреваемого в убийстве мужчины, найденного возле Шарташа
15 января 2026
Ещё двоих подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге отправили в СИЗО
14 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:41 В двух точках Екатеринбурга замечена активность догхантеров
20:47 В суд Кировграда передали иски по делу беглецов из екатеринбургского СИЗО
20:24 Перепись пернатого населения начинается на берегах свердловских прудов
20:20 Площадь у ДК железнодорожников в Серове озарилась светом по требованию прокуратуры
19:37 На два дня на одном из участков автодороги Екатеринбург-Тюмень изменится схема движения
19:23 Более полутора миллиардов рублей выделят на ремонт дорог в Свердловской области
17:45 Сизиков прекратил полномочия главы Серовского муниципального округа из-за недостоверных деклараций
16:56 Из-за ДТП с грузовиком на Серовском тракте закрыли движение в обе стороны
16:35 В Екатеринбурге поместили в СИЗО подозреваемого в убийстве мужчины, найденного возле Шарташа
16:09 В оставшиеся без отопления в мороз дома в Богдановиче вернули тепло
15:47 Человек погиб при пожаре в свердловской деревине Контуганово
15:27 Прокуратура обязала талицкую администрацию проверить старый дом на аварийность
15:16 В Екатеринбурге появилась карта с пунктами утилизации ёлок
15:01 Екатеринбургские общественники предложили убрать медиаэкран с улицы Вайнера навсегда
14:25 В Екатеринбурге на три месяца ограничат движение по улице Печерской
14:16 Врачи свердловского онкодиспансера удалили опухоль весом свыше 60 килограммов
12:08 Подростки толпой избили школьницу в уральской столице
11:50 Жительницу Свердловской области оштрафовали за наличный расчет с иностранцем при покупке недвижимости
11:35 Жителя Свердловской области наказали за продажу арестованной машины
10:35 Двух водителей BMW отправили за «решётку» за нежелание снять тонировку в Екатеринбурге
10:25 Невписавшегося в поворот водителя грузовика будут судить за гибель пешехода в Екатеринбурге
10:07 В Нижнем Тагиле женщина вышла на дорогу на «красный» и попала под машину
09:22 В 122 свердловских заведениях общепита готовили из потенциально опасного сырья
21:12 Замерзающих на уральской трассе щенка и его маму срочно надо спасать
20:47 Уникальные ёлочные игрушки отправились из Екатеринбурга «на гастроли» в Алапаевск
20:40 С одной из больниц Екатеринбурга спросили за недостаточное внимание к пациенту
Все новости Свердловской области
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
Все новости России и мира
21:41 В двух точках Екатеринбурга замечена активность догхантеров
20:47 В суд Кировграда передали иски по делу беглецов из екатеринбургского СИЗО
20:24 Перепись пернатого населения начинается на берегах свердловских прудов
20:20 Площадь у ДК железнодорожников в Серове озарилась светом по требованию прокуратуры
19:37 На два дня на одном из участков автодороги Екатеринбург-Тюмень изменится схема движения
19:23 Более полутора миллиардов рублей выделят на ремонт дорог в Свердловской области
17:45 Сизиков прекратил полномочия главы Серовского муниципального округа из-за недостоверных деклараций
16:56 Из-за ДТП с грузовиком на Серовском тракте закрыли движение в обе стороны
16:35 В Екатеринбурге поместили в СИЗО подозреваемого в убийстве мужчины, найденного возле Шарташа
16:09 В оставшиеся без отопления в мороз дома в Богдановиче вернули тепло
15:47 Человек погиб при пожаре в свердловской деревине Контуганово
15:27 Прокуратура обязала талицкую администрацию проверить старый дом на аварийность
15:16 В Екатеринбурге появилась карта с пунктами утилизации ёлок
15:01 Екатеринбургские общественники предложили убрать медиаэкран с улицы Вайнера навсегда
14:25 В Екатеринбурге на три месяца ограничат движение по улице Печерской
14:16 Врачи свердловского онкодиспансера удалили опухоль весом свыше 60 килограммов
12:08 Подростки толпой избили школьницу в уральской столице
11:50 Жительницу Свердловской области оштрафовали за наличный расчет с иностранцем при покупке недвижимости
11:35 Жителя Свердловской области наказали за продажу арестованной машины
10:35 Двух водителей BMW отправили за «решётку» за нежелание снять тонировку в Екатеринбурге
10:25 Невписавшегося в поворот водителя грузовика будут судить за гибель пешехода в Екатеринбурге
10:07 В Нижнем Тагиле женщина вышла на дорогу на «красный» и попала под машину
09:22 В 122 свердловских заведениях общепита готовили из потенциально опасного сырья
21:12 Замерзающих на уральской трассе щенка и его маму срочно надо спасать
20:47 Уникальные ёлочные игрушки отправились из Екатеринбурга «на гастроли» в Алапаевск
20:40 С одной из больниц Екатеринбурга спросили за недостаточное внимание к пациенту
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK