В Батайске спасатели МЧС вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трёх котов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Батайске Ростовской области продолжается тушение пожара в жилом четырехэтажном доме.По данным МЧС России, площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.Жильцы дома эвакуированы, спасатели выносят хозяевам их домашних животных.На опубликованных ведомством кадрах видно, как сотрудник МЧС выносит из дома напуганного кота. «Это лучшая работа в мире », - говорит спасатель и передаёт питомца хозяину.Других спасённых животных передали плачущим хозяйкам. Шиншиллу вынесли из горящего дома в клетке.«В Батайске огнеборцы МЧС России вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трех котов. Все переданы хозяевам. Нам важна каждая жизнь», - говорится в сообщении ведомства.