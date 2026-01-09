Возрастное ограничение 18+
В 122 свердловских заведениях общепита готовили из потенциально опасного сырья
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году специалисты Россельхознадзора проверили 205 организаций общественного питания, в 122 из которых готовили, не имея ветеринарных документов на сырьё.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, организациями объявили предостережения о необходимости регистрации деятельности в ФГИС «ВетИС».
Также представители ведомства совершали визиты в 16 точек, по итогам которых было составлено 30 протоколов по статьям 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил»), 14.43 КоАП РФ («Нарушение требований технических регламентов») и 14.46.2 КоАП РФ («Непринятие мер по предотвращению вреда при обращении продукции»).
Ещё благодаря 15 выездным проверкам специалисты Россельхознадзора обнаружили, что 10 организаций не зарегистрированы в ФГИС «ВетИС» (компоненты «Меркурий» и «Цербер»).
В числе таких мест оказались «Кебаб Кинг» на улице Челюскинцев и в переулке Невьянский, а также заведения «Восточный вкус», «Кафе Азия», «Буфет».
«Эти кафе закупают сырьё для приготовления блюд, которое не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу, следовательно, является сомнительным по качеству и безопасности. В отношении всех нарушителей возбуждено административное делопроизводство»,
– пояснили в управлении.
В числе таких мест оказались «Кебаб Кинг» на улице Челюскинцев и в переулке Невьянский, а также заведения «Восточный вкус», «Кафе Азия», «Буфет».
