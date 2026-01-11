Возрастное ограничение 18+
Уникальные ёлочные игрушки отправились из Екатеринбурга «на гастроли» в Алапаевск
Фото: Свердловский областной краеведческий музей
Авторские новогодние украшения, созданные участниками конкурса «Территория авторских кукол», уехали из Екатеринбурга в Алапаевск. Таким образом, ими смогут полюбоваться не только в уральской столице.
В декабре эти ёлочные украшения висели на ёлке в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге. А с 15 по 25 января 2026 года они украсят интерьеры Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Алапаевске, — поясняют в Свердловском областном краеведческом музее. Часть коллекции там и останется — её передадут в дар алапаевскому музею.
Тематика украшений вдохновлена произведениями великого композитора и создана специально для юных слушателей. Среди рукотворных экспонатов можно увидеть щелкунчиков, мышиных королей, деревянных солдатиков, девочек с куклами и шарманщиков. Каждая игрушка является уникальным произведением декоративно-прикладного искусства.
