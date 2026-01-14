Возрастное ограничение 18+
Жителя Свердловской области наказали за продажу арестованной машины
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Житель Красноуфимского района Свердловской области продал автомобиль, который собирались конфисковать в доход государства, успев избавиться от машины до того, как за ней пришли. В итоге на мужчину возбудили уголовное дело.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, мужчина был осуждён за пьяную езду по статье 264.1 УК РФ. В рамках уголовного дела его автомобиль Kia Rio был арестован, но не изъят. Машину оставили на хранение у его владельца. При этом его предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»). Позже суд постановил конфисковать автомобиль, но, когда за ним пришли, оказалось, что мужчина его продал.
Дело дошло до суда, по решению которого мужчине назначили 9 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы. Также его лишили права работать водителем на 2 года 9 месяцев.
