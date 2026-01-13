Возрастное ограничение 18+
Врачи свердловского онкодиспансера удалили опухоль весом свыше 60 килограммов
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Врачи Свердловского областного онкологического диспансера удалили у 50-летнего пациента гигантскую опухоль весом более 60 килограмм, которая развилась из жировой ткани.
Как рассказали на официальном портале министерства здравоохранения области «Здоровье уральцев», у мужчины около 20 лет рос живот, но он не подозревал, что проблема была в липосаркоме. Из-за того, что она похожа на обычную жировую прослойку, её непросто диагностировать.
Первое время опухоль росла медленно, но в определённый момент стала резко увеличиваться в размерах.
Из-за того, что опухоль давила на органы, мужчину решили оперировать. Хирургическое вмешательство было сопряжено с высоким риском кровопотери и тромбоэмболии, поэтому для пациента подготовили систему, которая позволила возвращать ему кровь, теряющуюся во время операции. Также специалистам пришлось решить вопрос размещения мужчины на операционном столе и другие нюансы.
Сама операция заняла 7 часов 40 минут. После удаления опухоли врачи решили её взвесить, но не смогли измерить вес. Шкала весов была ограничена 60 килограммами, а вес образования превышал этот параметр. В настоящий момент пациент уже выписан и возвращается к привычному ритму жизни.
По словам заведующего отделением абдоминальной онкологии СООД Вадима Голоднова, опухоль такого типа он встретил впервые за 30 лет практики.
Как рассказали на официальном портале министерства здравоохранения области «Здоровье уральцев», у мужчины около 20 лет рос живот, но он не подозревал, что проблема была в липосаркоме. Из-за того, что она похожа на обычную жировую прослойку, её непросто диагностировать.
Первое время опухоль росла медленно, но в определённый момент стала резко увеличиваться в размерах.
«Если на первичном приёме в СООД вес пациента был около 150 килограммов, то спустя примерно месяц он достиг 180 килограммов»,
– рассказали в Минздраве.
Из-за того, что опухоль давила на органы, мужчину решили оперировать. Хирургическое вмешательство было сопряжено с высоким риском кровопотери и тромбоэмболии, поэтому для пациента подготовили систему, которая позволила возвращать ему кровь, теряющуюся во время операции. Также специалистам пришлось решить вопрос размещения мужчины на операционном столе и другие нюансы.
Сама операция заняла 7 часов 40 минут. После удаления опухоли врачи решили её взвесить, но не смогли измерить вес. Шкала весов была ограничена 60 килограммами, а вес образования превышал этот параметр. В настоящий момент пациент уже выписан и возвращается к привычному ритму жизни.
По словам заведующего отделением абдоминальной онкологии СООД Вадима Голоднова, опухоль такого типа он встретил впервые за 30 лет практики.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию