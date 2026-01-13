Возрастное ограничение 18+
Из-за ДТП с грузовиком на Серовском тракте закрыли движение в обе стороны
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области закрыла движение на 118-м километре трассы «Серов – Североуральск צ Ивдель». Вблизи Североуральска произошло смертельное ДТП.
Региональное управление ГИБДД сообщает о столкновении Kia Cerato с грузовым Hino. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, находившийся на заднем пассажирском сидении. Также в аварии пострадали водитель и пассажир с переднего сидения. Их госпитализировали в североуральскую больницу.
«В настоящий момент движение на указанном участке автодороги временно перекрыто в обе стороны. На месте происшествия работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и иные специалисты»,
– говорится в сообщении областного УГИБДД.
