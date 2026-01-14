Возрастное ограничение 18+
Подростки толпой избили школьницу в уральской столице
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В конце прошлой недели в столице Урала группа подростков избила школьницу. Полиция проводит проверку.
Как сообщает Е1.ru, конфликт произошёл вечером 10 января во дворе дома на улице Татищева. По данным издания, группа подростков из 19 человек обманом заставила школьницу выйти во двор, после чего избила за электробудкой.
Сообщается, что спас девушку неравнодушный мужчина, который, проезжая мимо, увидел, как её бьют.
Телеграм-канал «Дно Исети» пишет, что заявление родителей пострадавшей девушки зарегистрировали в отделении полиции №9. По данным ресурса, участников конфликта уже установили.
