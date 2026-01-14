Возрастное ограничение 18+

Двух водителей BMW отправили за «решётку» за нежелание снять тонировку в Екатеринбурге

10.35 Четверг, 15 января 2026
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге арестовали двух водителей BMW, которые не стали снимать тонировку со стёкол своих автомобилей, когда их об этом просили сотрудники ГИБДД.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, двое местных жителей – 23 и 22 лет – неоднократно привлекались к административной ответственности за управление за слишком тёмную тонировку, но продолжали игнорировать требования полиции. В итоге 23-летнему водителю суд назначил 8 суток ареста, а 22-летнему – 10 суток.

Обоих признали виновными по статье 19.3 КоАП РФ – «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
