Двух водителей BMW отправили за «решётку» за нежелание снять тонировку в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге арестовали двух водителей BMW, которые не стали снимать тонировку со стёкол своих автомобилей, когда их об этом просили сотрудники ГИБДД.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, двое местных жителей – 23 и 22 лет – неоднократно привлекались к административной ответственности за управление за слишком тёмную тонировку, но продолжали игнорировать требования полиции. В итоге 23-летнему водителю суд назначил 8 суток ареста, а 22-летнему – 10 суток.
Обоих признали виновными по статье 19.3 КоАП РФ – «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».
