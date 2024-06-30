Возрастное ограничение 18+

В Оренбурге организация взялась за контракт по отлову собак и отказалась их убивать

18.47 Пятница, 5 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Оренбурге организация специально заявилась на контракт по отлову бродячих собак, чтобы не дать другим подрядчикам убивать животных.

В регионе с 1 июля вступил в силу закон об эвтаназии бездомных животных. Напомним, оренбуржцы протестовали против принятия этого закона, который зоозащитники назвали «убойным».

Отловленную собаку по новым правилам должны помещать в приют, и если за 10 дней ее никто не заберёт, подрядчик усыпляет животное.

Организация «Мы нашли вам друга» (Оренбургский центр льготной стерилизации), которая занимается проблемой бездомных собак и выступает против закона об усыплении, перед вступлением в силу новых правил заявила, что не будет заключать контракты.

«Наша организация не выходит на эти контракты! Мы не будем убивать животных. И не собирались это делать», - заявили в АНО 30 июня и призвали других подрядчиков «не строить бизнес на крови».

Однако сегодня на странице организации в ВК появилось сообщение об обстоятельствах, «которые вынудили поменять это решение». «Была прямая угроза, что контракт заберёт подрядчик, готовый убивать собак! И этот подрядчик не из нашего региона. Поэтому Союз (зоозащитных организаций Оренбурга, куда входит АНО - прим. ред.) экстренно принял единственное верное решение - контракт наш», - говорится в сообщении организации.

По контракту отловом, содержанием собак на карантине и стерилизацией будет заниматься АНО «Мы нашли вам друга», но на 11 день все отловленные собаки будут размещаться на территории благотворительного фонда помощи животным. «Ни одно животное не будет умерщвлено!», - заявили в организации.

Там добавили, что животных будет проверять комиссия, состоящая из ветеринара и кинолога. Если у собаки найдут признаки немотивированной агрессии, животное разместят в отдельном вольере «для социализации и работы с кинологом в приюте».

«Отлову по контракту подлежат 70-80 собак. Срок исполнения - 40 календарных дней. Начало исполнения контракта - 5 июля 2024 года», - добавил подрядчик.

В организации заявили, что ранее уже начали борьбу в правовом поле - подали заявления в прокуратуру и подают иск в суд, но пока не могут изменить закон («на это нужно время»).

«Поэтому сейчас главная наша задача - спасать, содержать и пристраивать собак», - заявили в АНО и обратились за помощью к жителям региона.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Бывшие работники гостиницы для собак в Свердловской области жалуются на условия содержания животных
30 июня 2024
Россельхознадзор обнаружил многочисленные нарушения в камышловском приюте для животных
03 июля 2024
Прокуратура взыскала с нижнетагильской мэрии компенсацию школьнице из-за нападения собак
29 июня 2024
За смерть шпица расплатится хозяин опасной собаки из Нижнего Тагила
04 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
20:40 В Ельцин Центре наградят авторов лучших пьес о «лихих девяностых»
20:17 В Екатеринбурге усилят работу по очистке водоёмов
19:40 Причиной половины смертей в Екатеринбурге становятся болезни кровеносной системы
19:05 Семеро водителей в Екатеринбурге таксовали без российских водительских прав
18:34 Уральского гусара этапируют из екатеринбургского СИЗО в Камышлов
18:06 Тридцатиградусная жара в Свердловской области сохранится в выходные
17:47 В Реже на 5 тысяч оштрафовали чиновника за игнорирование обращений
16:38 Глава СК потребовал возобновить уголовное дело в отношении избивших одноклассницу братьев-школьников из Нижнего Тагила
16:15 В Екатеринбурге стали появляться знаки «движение на СИМ запрещено»
15:59 Федеральный центр развития креативных индустрий присоединился к развитию творческого бизнеса Прикамья
15:57 В Верхнем Тагиле с фельдшера взыскали 72 тысячи за внесение ложных данных о прививках против СOVID-19
15:22 На Белоярской АЭС приступают к плановому ремонту системы охлаждения энергоблока №3
14:47 На Эльмаше неизвестный на машине задавил собаку
14:38 Разработка ученых Пермского политеха позволит делать из рисовой шелухи товарные продукты
14:09 Против Алексея Соколова возбуждено дело за повторную демонстрацию запрещённой символики
13:50 К смертельной аварии в Верхней Пышме привёл нетрезвый ум
13:02 В Екатеринбурге мужчина пытался затащить девочку в машину
12:36 Кольцовские таможенники не пустили на рейс пассажира с 20 роутерами
11:47 В Артёмовском пропал 11-летний мальчик
11:30 У екатеринбургских правозащитников проходят обыски по уголовному делу
11:14 Ради фестиваля «Жизнь на колёсах» в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь
09:51 В Екатеринбурге мошенники убедили восьмиклассницу оформить кредит на маму и перевести деньги
09:29 В Верхней Пышме в смертельной аварии разбился «делимобиль»
21:23 Житель Богдановичского района 13 лет прятал тело убитой жены и избегал наказания
20:38 На ЕКАД столкнулись импортные легковушка и грузовик
Все новости
18:47 В Оренбурге организация взялась за контракт по отлову собак и отказалась их убивать
17:08 Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании
17:01 СМИ: в Дрездене обнаружили пулевое отверстие в штаб-квартире партии Шольца
15:17 Прокуратура запросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
15:00 Во Владивостоке будут судить двух сотрудниц полиции, которые требовали у подчинённых отдать им премии
14:24 Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении насильственного захвата власти
13:03 В ГД внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
12:27 Мэр Орска, где весной прорвало дамбу, подал в отставку
12:10 Следователи прекратили дело генерала Цокова в связи с его гибелью
11:42 В Великобритании на выборах побеждают лейбористы, Сунак покинет свой пост
11:01 Кондратьев: на Кубани сбили несколько БПЛА, погиб ребенок
19:17 Набиуллина: ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки в июле
18:59 Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска
17:49 СК: в Кемеровской области обрушилось здание Дворца детского творчества
16:51 Глава Татарстана рассказал о конкурсе красоты среди коров
16:16 Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за выезд за границу без согласования
15:23 В Забайкалье хотят отстреливать медведей, которые выходят к людям из-за пожаров
14:26 В июле в России наблюдается пик годовой инфляции, заявили в ЦБ
13:47 Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов заключенных
13:40 Авиадиспетчеры в аэропорту Антальи намерены бастовать до середины июля
12:56 Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции
12:35 Сильные дожди в Китае привели к эвакуации более 240 000 человек
12:10 Давка на религиозном мероприятии в Индии унесла жизни более 100 человек
11:21 Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
10:35 В Тюмени произошла драка со стрельбой у гипермаркета
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK