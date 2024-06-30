В Оренбурге организация взялась за контракт по отлову собак и отказалась их убивать

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Оренбурге организация специально заявилась на контракт по отлову бродячих собак, чтобы не дать другим подрядчикам убивать животных.В регионе с 1 июля вступил в силу закон об эвтаназии бездомных животных. Напомним, оренбуржцы протестовали против принятия этого закона, который зоозащитники назвали «убойным».Отловленную собаку по новым правилам должны помещать в приют, и если за 10 дней ее никто не заберёт, подрядчик усыпляет животное.Организация «Мы нашли вам друга» (Оренбургский центр льготной стерилизации), которая занимается проблемой бездомных собак и выступает против закона об усыплении, перед вступлением в силу новых правил заявила, что не будет заключать контракты.«Наша организация не выходит на эти контракты! Мы не будем убивать животных. И не собирались это делать», - заявили в АНО 30 июня и призвали других подрядчиков «не строить бизнес на крови».Однако сегодня на странице организации в ВК появилось сообщение об обстоятельствах, «которые вынудили поменять это решение». «Была прямая угроза, что контракт заберёт подрядчик, готовый убивать собак! И этот подрядчик не из нашего региона. Поэтому Союз (зоозащитных организаций Оренбурга, куда входит АНО - прим. ред.) экстренно принял единственное верное решение - контракт наш», - говорится в сообщении организации.По контракту отловом, содержанием собак на карантине и стерилизацией будет заниматься АНО «Мы нашли вам друга», но на 11 день все отловленные собаки будут размещаться на территории благотворительного фонда помощи животным. «Ни одно животное не будет умерщвлено!», - заявили в организации.Там добавили, что животных будет проверять комиссия, состоящая из ветеринара и кинолога. Если у собаки найдут признаки немотивированной агрессии, животное разместят в отдельном вольере «для социализации и работы с кинологом в приюте».«Отлову по контракту подлежат 70-80 собак. Срок исполнения - 40 календарных дней. Начало исполнения контракта - 5 июля 2024 года», - добавил подрядчик.В организации заявили, что ранее уже начали борьбу в правовом поле - подали заявления в прокуратуру и подают иск в суд, но пока не могут изменить закон («на это нужно время»).«Поэтому сейчас главная наша задача - спасать, содержать и пристраивать собак», - заявили в АНО и обратились за помощью к жителям региона.