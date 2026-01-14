Возрастное ограничение 18+
Человек погиб при пожаре в свердловской деревине Контуганово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Человек погиб во время пожара в доме по улице Зеленая в деревне Контуганово Нижнесергинского района Свердловской области.
Как рассказали в региональном МЧС, за прошедшие сутки в жилом секторе области было зарегистрировано 16 пожаров, один из них оказался с трагическим финалом. Сообщается, что при пожаре в частном жилом доме в деревне Контуганово погиб хозяин. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
Причину пожара пока не установили.
Вчера в МЧС сообщали о трагедии в посёлке Растущий.
«Возгорание ликвидировано за четыре минуты шестью специалистами и двумя единицами техники»,
– рассказали спасатели.
