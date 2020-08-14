Белорусский «положенец» делит сферы влияния на Урале

В криминальном мире Свердловской области в ближайшее время ожидается передел сфер влияния, сообщают слухмейкеры. Часть теневого бизнеса намерен присвоить себе авторитет Олександр Стеценко по кличке «Философ», который находится сейчас на территории неспокойной Белоруссии, откуда и ведет свои дела на Урале через представителей.По слухам, «Философ» планирует организовать серию провокационных стычек с действующими криминальными группами, после которых и предъявить претензии на «долю». За развитием ситуации пристально наблюдают силовые структуры, готовые вмешаться с целью не допустить осложнения криминогенной обстановки. Олександр Стеценко для них знакомый «клиент», проживший в Екатеринбурге несколько лет. В 2014 году он был депортирован на Украину, затем перебрался в Крым, где попал в поле зрения ФСБ за связь с украинскими националистами.Начальник отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу Максим Варлаков решил уйти на пенсию. Ранее сообщалось, что полковник и еще ряд его коллег-начальников отделов лишатся должности, и если ряд из них решили остаться в системе МВД, сменив лишь место работы, то Варлаков оказался более категоричен и сразу после приближающегося отпуска уйдет. Врио начальника ОП №5 будет назначен его заместитель майор Евгений Трошин, но руководство УМВД не готово делать на него ставку.Обсуждается и смена руководства в отделе полиции №10 УМВД России по Екатеринбургу. Ускорить кадровые перестановки могут проверки прокуратуры и подразделения собственной безопасности регионального главка, куда направлены обращения по фактам «крышевания» полицейскими ларьков, в которых незаконно торгуют алкоголем. Однако, во-первых, сначала факт «крышевания» необходимо доказать, а во-вторых, сакральной жертвой могут назначить начальника участковых уполномоченных отдела полиции, которые и контактируют с торговцами.В Екатеринбурге начинается новый виток конфликта АО «Реагенты Водоканала», бенефициарами которого, в том числе, являются бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов и его деловой партнер Сергей Клименко. Речь идет об акциях предприятия, спор вокруг которых начался несколько лет назад. Теперь же он возобновился с новой силой, и будет идти не только в судебном порядке, уверены наблюдатели.Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов потерял покровителей в резиденции губернатора, шепчутся сплетники. Претензий к Белоусову все больше, в том числе, по линии ЖКХ. О некоторых из них уже оповещена областная прокуратура, которой предстоит разобраться, почему не проводились конкурсные процедуры на право заключения договоров аренды муниципального имущества. С Белоусовым также была проведена беседа в Департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской области, и, надеются оппонирующие главе люди, там он точно не услышал благодарностей в свой адрес.Секретарь свердловского обкома КПРФ, депутат Заксобрания Александр Ивачев ведет переговоры со спонсорами, которые поведут партию на следующие выборы в ЗССО. Ивачев претендует на первое место в партийном списке, но спонсоры готовы предложить лишь второе или третье, опасаясь, что КПРФ может не набрать нужного процента голосов и они окажутся непроходными, а платить за призрачный мандат для своего кандидата слишком рискованно.Если раньше такие вопросы Ивачев мог решить через «серого кардинала» Владимира Тунгусова, то теперь последний уже не обладает такими ресурсами. На расклад при голосовании, вероятнее всего, повлияет участие в выборах партий «Коммунисты России» и КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), которые оттянут голоса у КПРФ, отхватив в сумме 3-4%.В депутатских кругах Белоярского городского округа обсуждают любопытную информацию – якобы парламентарии, оппозиционно настроенные к действующей администрации, больше не готовы вкладываться в информационный ресурс, который ведет помощник одного из народных избранников – Андрей Терентьев. Речь идет о группе в социальной сети «Одноклассники», на которой пишут все подряд, за истину считая даже слова на заборе.В последнее время у деревенского «блогера» сменился спонсор, так как прошлый руководитель не видел больше выгоды для себя в колхозных наездах на мэрию, не имевших никакого результата. Однако другой его коллега, владелец небольшой АЗС решил иначе, и пока материально поддерживает фантазийного «блогера».Между тем, он рискует в дальнейшем сам оказаться жертвой – как показала практика, материалы публикуются вовсе не из идеологических соображений. Так, еще совсем недавно деятельность председателя думы Андрея Воробьева регулярно критиковалась, а после того, как он стал симпатизировать оппозиционному лагерю, оказался порядочным мужиком. Сам же Андрей Терентьев в Белоярском известен больше всего тем, что два года назад стал героем сюжета ТАУ, когда он напился в одной из деревень, и обмочился, показав себя не с лучшей стороны.Начальника отдела управления образования Алапаевска Сергею Болотову придется объясниться перед правоохранительными органами – по слухам, готовится ряд заявлений в отношении чиновника от руководства образовательных учреждений муниципалитета. Речь может идти о финансовых просьбах со стороны чиновника, но это пока не более чем предположения.По некоторым данным, указанная информация уже проверяется оперативным путем. Основанием для проверки послужило то, что Болотов якобы живет абсолютно не по средствам, что стало слишком наглядно для жителей небогатого Алапаевска.