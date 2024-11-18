За пять лет в Свердловской области в 12 раз вырос спрос на психологов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области каждый год растёт спрос на психологов. Так за пять лет востребованность таких специалистов выросла в 12 раз. В среднем по России с 2019 года спрос вырос только в 6,3 раза.Такие данные Вечерним ведомостям приводят аналитики hh.ru, глядя на открывающиеся для психологов вакансии. Всего сначала года в России открылось 5,3 тысячи вакансий, из них 192 – в Екатеринбурге. Больше всего психологов требуется в Москве – на столицу приходится 28% от всех вакансий, в Санкт-Петербурге – 12%, Московской области – 6%, Краснодарском крае – 5%, Татарстане – 4%. Следом сразу идёт Свердловская область, где доля вакансий составила 3,7%.Причём больше всего вакансий для психологов в этом году открывают именно образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), только потом компании медицинской направленности (24%), а также ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%).Однако и самих психологов очень много. Конкуренция за рабочее место давно выходит за пределы нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию). Так, в среднем по России на одну вакансию психолога приходится 49 резюме, а в Свердловской области – 37,8 резюме на вакансию.