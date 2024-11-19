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В Екатеринбурге утвердили ещё одну площадку под КРТ на улице Калинина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили новую площадку под Комплексное развитие территорий (КРТ) в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.
Соответствующее постановление уже подписано в администрации.
На территории, которую хотят отдать под застройку сейчас, находятся шесть домов, построенных в конце 1940-х. На их месте застройщик, который выиграет торги, будет обязан построить новые жилые дома, детский сад минимум на 100 мест и универсальный спортивный объект. Также ему придётся восстанавливать инженерные сети. Общая площадь территории 20 996 квадратных метров.
Ожидается, что пространство вокруг домов тоже будет благоустроено, а рядом проложат дороги и организуют парковку.
На реализацию проекта даётся пять лет.
Ранее под КРТ была выбрана площадка в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской. Сейчас она уже на торгах.
Соответствующее постановление уже подписано в администрации.
На территории, которую хотят отдать под застройку сейчас, находятся шесть домов, построенных в конце 1940-х. На их месте застройщик, который выиграет торги, будет обязан построить новые жилые дома, детский сад минимум на 100 мест и универсальный спортивный объект. Также ему придётся восстанавливать инженерные сети. Общая площадь территории 20 996 квадратных метров.
Ожидается, что пространство вокруг домов тоже будет благоустроено, а рядом проложат дороги и организуют парковку.
На реализацию проекта даётся пять лет.
Ранее под КРТ была выбрана площадка в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской. Сейчас она уже на торгах.
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