Глава Екатеринбурга сообщил о закупке двух низкопольных трамваев





написал градоначальник. «Как и обещал, после троллейбусов приступаем к обновлению нашего трамвайного парка. Объявили закупку двух низкопольных трамваев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своём телеграм-канале сообщил о закупке двух низкопольных трамваев, привезти в уральскую столицу которые обещают уже в декабре.Один из закупаемых трамваев будет трёхсекционным, а второй – односекционным. В Екатеринбург их планируют поставить до 23 декабря.