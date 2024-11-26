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Глава Екатеринбурга сообщил о закупке двух низкопольных трамваев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своём телеграм-канале сообщил о закупке двух низкопольных трамваев, привезти в уральскую столицу которые обещают уже в декабре.
Один из закупаемых трамваев будет трёхсекционным, а второй – односекционным. В Екатеринбург их планируют поставить до 23 декабря.
«Как и обещал, после троллейбусов приступаем к обновлению нашего трамвайного парка. Объявили закупку двух низкопольных трамваев»,
– написал градоначальник.
Один из закупаемых трамваев будет трёхсекционным, а второй – односекционным. В Екатеринбург их планируют поставить до 23 декабря.
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