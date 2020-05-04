Новости дня
18:12 | 5.05.2020
Фото: скрин видео E1.RU
Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева
Интересная ситуация сложилась в центре Екатеринбурга во время репетиции Парада Победы. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, ответственный за проведение всех общественных мероприятий в регионе, был замечен на мероприятии без защитной маски, что нарушает прямой Указ губернатора Евгения Куйвашева.
Чиновник стоял в компании генерал-лейтенанта и ещё двух человек, один из которых представлял военное ведомство и был в маске. Остальные в этой компании посчитали себя неуязвимыми для коронавируса и, очевидно, выше обычного Homo Sapiens. Возможно, министр с генералом просто искушали обычных граждан последовать их примеру и избавиться от средневековой веры в ведьм и чуму и уверовать в способность холопа выплатить штраф за нарушение Указа.
Кстати, к этой новой «конфессии безмаскистов» присоединились и работники мэрии Екатеринбурга, которые вышли на балкон здания также без масок. Среди мэрских «безмаскистов» оказались люди в форме похожей на полицейскую (выделены на фото кружками).
Напомним, глава региона в своем Instagram акцентировал на ситуации с масками на улице отдельное внимание:
«В указе об особом режиме сказано, что носить маску нужно во всех общественных местах, к коим относятся и магазины, и общественный транспорт, и улицы. С одной стороны, людей сейчас немного, но, согласитесь, вы не можете всю дорогу на работу, например, контролировать, не подошли ли слишком близко к другим людям, скажем, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрестке… А если по улице Вайнера в Екатеринбурге, где, несмотря на все ограничения, сохраняется очень высокий трафик, то без маски уже не обойтись», — написал губернатор.
Но, возможно, участники импровизированного совещания, а также сотрудники мэрии, разместившиеся на балконе ратуши, эволюционировали на тот уровень, на котором вирусы не существуют, в этом случае Указ со штрафами от главы региона им не страшен.
Как говорил Александр Лукашенко: «Здесь нет вирусов никаких! Я его (коронавирус – прим.ред.) не вижу».
И только в конце импровизированного уличного совещания генерал-лейтенант решается надеть маску, дабы не расслаблять находящихся неподалеку граждан, надел ли маску министр Кудрявцев - осталось неизвестным.
Добавим, что кадры безмасочного общения военных и министра Кудрявцева появились во время сегодняшнего стрима корреспондента E1.ru о проведении репетиции парада Победы, то есть в кадр господа чиновники и военные попали случайно.
В завершение остаётся только ответить на несколько вопросов. Являются ли места, где находятся эти люди общественными? Должны ли чиновники как областного, так и муниципального уровней, показывать своим примером как нужно себя вести в условиях пандемии? А военные? Должны ли полицейские за нарушение режима самоизоляции и масочного режима привлекать к ответственности только простых граждан, или всё же всех? Кстати, в том числе и своих коллег, которые, возможно, удобно разместились в коллективе чиновников на балконе мэрии.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева
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