Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева

Знакомьтесь, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Неуязвимые для коронавируса.

Майор - единственный, среди совещавшихся, в маске.

К чиновникам мэрии присоединились люди в форме похожей на полицейскую.

Дабы не расслаблять находящихся неподалеку граждан, генерал надел маску.

Пока число зараженных в стране и в Свердловской области, в частности, растет с невероятной скоростью, а губернатор Евгений Куйвашев издает Указы, предположительно, способные защитить граждан от потенциального заражения, среди «высших слоев населения» появились так называемые «танкисты».Интересная ситуация сложилась в центре Екатеринбурга во время репетиции Парада Победы. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, ответственный за проведение всех общественных мероприятий в регионе, был замечен на мероприятии без защитной маски, что нарушает прямой Указ губернатора Евгения Куйвашева.Чиновник стоял в компании генерал-лейтенанта и ещё двух человек, один из которых представлял военное ведомство и был в маске. Остальные в этой компании посчитали себя неуязвимыми для коронавируса и, очевидно, выше обычного Homo Sapiens. Возможно, министр с генералом просто искушали обычных граждан последовать их примеру и избавиться от средневековой веры в ведьм и чуму и уверовать в способность холопа выплатить штраф за нарушение Указа.Кстати, к этой новой «конфессии безмаскистов» присоединились и работники мэрии Екатеринбурга, которые вышли на балкон здания также без масок. Среди мэрских «безмаскистов» оказались люди в форме похожей на полицейскую (выделены на фото кружками).Напомним, глава региона в своем Instagram акцентировал на ситуации с масками на улице отдельное внимание:«В указе об особом режиме сказано, что носить маску нужно во всех общественных местах, к коим относятся и магазины, и общественный транспорт, и улицы. С одной стороны, людей сейчас немного, но, согласитесь, вы не можете всю дорогу на работу, например, контролировать, не подошли ли слишком близко к другим людям, скажем, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрестке… А если по улице Вайнера в Екатеринбурге, где, несмотря на все ограничения, сохраняется очень высокий трафик, то без маски уже не обойтись», — написал губернатор.Но, возможно, участники импровизированного совещания, а также сотрудники мэрии, разместившиеся на балконе ратуши, эволюционировали на тот уровень, на котором вирусы не существуют, в этом случае Указ со штрафами от главы региона им не страшен.Как говорил Александр Лукашенко: «Здесь нет вирусов никаких! Я его (коронавирус – прим.ред.) не вижу».И только в конце импровизированного уличного совещания генерал-лейтенант решается надеть маску, дабы не расслаблять находящихся неподалеку граждан, надел ли маску министр Кудрявцев - осталось неизвестным.Добавим, что кадры безмасочного общения военных и министра Кудрявцева появились во время сегодняшнего стрима корреспондента E1.ru о проведении репетиции парада Победы, то есть в кадр господа чиновники и военные попали случайно.В завершение остаётся только ответить на несколько вопросов. Являются ли места, где находятся эти люди общественными? Должны ли чиновники как областного, так и муниципального уровней, показывать своим примером как нужно себя вести в условиях пандемии? А военные? Должны ли полицейские за нарушение режима самоизоляции и масочного режима привлекать к ответственности только простых граждан, или всё же всех? Кстати, в том числе и своих коллег, которые, возможно, удобно разместились в коллективе чиновников на балконе мэрии.