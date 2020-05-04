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18:12 | 5.05.2020

Фото: скрин видео E1.RU

Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева

Пока число зараженных в стране и в Свердловской области, в частности, растет с невероятной скоростью, а губернатор Евгений Куйвашев издает Указы, предположительно, способные защитить граждан от потенциального заражения, среди «высших слоев населения» появились так называемые «танкисты».

Интересная ситуация сложилась в центре Екатеринбурга во время репетиции Парада Победы. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, ответственный за проведение всех общественных мероприятий в регионе, был замечен на мероприятии без защитной маски, что нарушает прямой Указ губернатора Евгения Куйвашева.

Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева

Свердловские чиновники нарушают масочный режим КуйвашеваЗнакомьтесь, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева

Свердловские чиновники нарушают масочный режим КуйвашеваНеуязвимые для коронавируса.

Свердловские чиновники нарушают масочный режим КуйвашеваМайор - единственный, среди совещавшихся, в маске.

Чиновник стоял в компании генерал-лейтенанта и ещё двух человек, один из которых представлял военное ведомство и был в маске. Остальные в этой компании посчитали себя неуязвимыми для коронавируса и, очевидно, выше обычного Homo Sapiens. Возможно, министр с генералом просто искушали обычных граждан последовать их примеру и избавиться от средневековой веры в ведьм и чуму и уверовать в способность холопа выплатить штраф за нарушение Указа.

Свердловские чиновники нарушают масочный режим КуйвашеваК чиновникам мэрии присоединились люди в форме похожей на полицейскую.

Кстати, к этой новой «конфессии безмаскистов» присоединились и работники мэрии Екатеринбурга, которые вышли на балкон здания также без масок. Среди мэрских «безмаскистов» оказались люди в форме похожей на полицейскую (выделены на фото кружками).

Напомним, глава региона в своем Instagram акцентировал на ситуации с масками на улице отдельное внимание:

«В указе об особом режиме сказано, что носить маску нужно во всех общественных местах, к коим относятся и магазины, и общественный транспорт, и улицы. С одной стороны, людей сейчас немного, но, согласитесь, вы не можете всю дорогу на работу, например, контролировать, не подошли ли слишком близко к другим людям, скажем, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрестке… А если по улице Вайнера в Екатеринбурге, где, несмотря на все ограничения, сохраняется очень высокий трафик, то без маски уже не обойтись», — написал губернатор.

Но, возможно, участники импровизированного совещания, а также сотрудники мэрии, разместившиеся на балконе ратуши, эволюционировали на тот уровень, на котором вирусы не существуют, в этом случае Указ со штрафами от главы региона им не страшен.

Как говорил Александр Лукашенко: «Здесь нет вирусов никаких! Я его (коронавирус – прим.ред.) не вижу».

И только в конце импровизированного уличного совещания генерал-лейтенант решается надеть маску, дабы не расслаблять находящихся неподалеку граждан, надел ли маску министр Кудрявцев - осталось неизвестным.

Свердловские чиновники нарушают масочный режим Куйвашева

Свердловские чиновники нарушают масочный режим КуйвашеваДабы не расслаблять находящихся неподалеку граждан, генерал надел маску.

Добавим, что кадры безмасочного общения военных и министра Кудрявцева появились во время сегодняшнего стрима корреспондента E1.ru о проведении репетиции парада Победы, то есть в кадр господа чиновники и военные попали случайно.

В завершение остаётся только ответить на несколько вопросов. Являются ли места, где находятся эти люди общественными? Должны ли чиновники как областного, так и муниципального уровней, показывать своим примером как нужно себя вести в условиях пандемии? А военные? Должны ли полицейские за нарушение режима самоизоляции и масочного режима привлекать к ответственности только простых граждан, или всё же всех? Кстати, в том числе и своих коллег, которые, возможно, удобно разместились в коллективе чиновников на балконе мэрии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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