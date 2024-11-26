Уральцы стали чаще нанимать специалистов для помощи по хозяйству

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Время невосполнимый ресурс – к этой мысли рано или поздно приходит каждый, и многие всё чаще стараются его сберечь. Так, россияне стали ощутимо чаще перекладывать работу по дому на других, нанимая для этого специалистов, чтобы тратить время на другие вещи.«Не так давно большинство россиян были не готовы делегировать специалистам домашние дела. Это происходило в силу разных причин – многие не привыкли тратить деньги на такие услуги и доверять посторонним свои обязанности по дому, или просто не задумывались о том, что есть специалисты, которые могут взять на себя часть домашней рутины. Сегодня ситуация меняется», – считает руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах Александр Сёмочкин.Только в октябре 2024 года спрос на специалистов по уборке в Москве вырос на 17% в сравнении с октябрём прошлого года. Также чаще поручать домашние дела стали жители Челябинска, где спрос вырос сразу на 86%, Волгограда – 74%, Рязани – 70%. По данным аналитиков Авито Услуг, практически каждый пятый россиянин нанимает профессионалов для уборки.Причём популярность набирают не только специалисты по домашней уборке, но и те, кто занимаются стиркой, химчисткой, глажкой и мелким ремонтом одежды. Они стали востребование за год на 61%. Спрос также отмечается на догситтеров – их стали нанимать на 11% чаще. А в лидерах по годовому приросту востребованности услуг по уходу за животными — Екатеринбург (+32%), Казань (+24%), Новосибирск (+24%) и Краснодар (+23%).По мнению аналитиков, отношение россиян к делегированию домашних дел за последние годы сильно поменялось. Помощь по хозяйству больше не считается атрибутом роскошной и дорогой жизни.«Эта установка осталась в прошлом. Отдавать быт на аутсорс –сегодня осознанный выбор заказчиков. Зная, сколько стоит их время, россияне могут рассчитать, на что лучше потратить этот ресурс. Часто оказывается, что самостоятельно заниматься домашней рутиной с экономической точки зрения нерационально, выгоднее поручить эту задачу профессионалам», – добавил Александр Сёмочкин.Есть позиция, что одним из факторов такой тенденции стала цифровизация сферы услуг. Через интернет стало проще находить проверенных исполнителей будь это сантехник, мастер по ремонту или догситтер. Такой вопрос решается за несколько кликов.Однако главной предпосылкой к спросу на специалистов по бытовым делам считается тренд на осознанное потребление. В данном случае речь идёт не только об отказе от излишеств, но и об отношении к личному времени и желанию использовать его рационально. Современные россияне, кому уборка становится в тягость, предпочитают больше времени уделять саморазвитию или проводить его с близкими.И проявляется это не только в сфере уборки. Аналитики отмечают спрос на шоппинг-ассистентов, дизайнеров интерьеров и организаторов мероприятий, которые позволяют сэкономить время. Так, в октябре россияне стали на 37% чаще платить за организацию праздников. Наиболее заметный спрос на специалистов по веселью в Новосибирске (+132%), Екатеринбурге (+104%) и Краснодаре (42%).«Активное развитие рынка клининговых, бытовых и прочих услуг приводит к значительным социально-экономическим изменениям в обществе. Появляются новые профессии. Так, набирает популярность специальность "хоумстейджер" – эти профессионалы способны сделать из квадратных метров заказчика "картинку", что позволяет быстрее найти арендатора или продать квартиру», – рассказывает Александр Сёмочкин.Он также отмечает изменение социальных ролей в семьях. На сегодняшний день обществом серьёзно пересматриваются стереотипы относительно «женских» и «мужских» сфер ответственности в домашних делах. Дискуссия о том, кто отвечает за чистоту в доме и мелкий ремонт, потеряла актуальность.