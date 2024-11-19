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Из-за большого количества желающих попасть на домашний матч у ХК «Автомобилист» произошёл сбой на сайте
Фото: Илья Вага
На сайте ХК «Автомобилиста» произошёл сбой. Из-за большого количество желающих попасть на домашние матчи у многих возникли проблемы с покупкой билетов.
О проблемах с приобретением билетов также рассказал читатель «Вечерних ведомостей». В самом «Автомобилисте» тоже подтверждают сбой, указывая на больше количество желающих.
Из-за этого болельщики стали «штурмовать» кассы КРК «Уралец». По их словам, около ледового дворца растянулась очередь почти на 100 человек. Такой ажиотаж из-за того, что в ближайшие дни в Екатеринбурге «Автомобилист» должен встретиться на льду с «Авангардом», «Трактором» и «Спартаком».
О проблемах с приобретением билетов также рассказал читатель «Вечерних ведомостей». В самом «Автомобилисте» тоже подтверждают сбой, указывая на больше количество желающих.
Из-за этого болельщики стали «штурмовать» кассы КРК «Уралец». По их словам, около ледового дворца растянулась очередь почти на 100 человек. Такой ажиотаж из-за того, что в ближайшие дни в Екатеринбурге «Автомобилист» должен встретиться на льду с «Авангардом», «Трактором» и «Спартаком».
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