Возрастное ограничение 18+
Уральскую столицу накрыл смог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодняшняя дымка на улицах уральской столицы оказалась смогом. Метеорологи опубликовали предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей.
Согласно прогнозам рассеяться смог должен 30 ноября.
«С 25 ноября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Согласно прогнозам рассеяться смог должен 30 ноября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
20 ноября 2024
20 ноября 2024
Потепление и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
18 ноября 2024
18 ноября 2024